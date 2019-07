Mocne! Beata Mazurek odpowiada na ataki totalnych: KE witają okrzykiem ,,złodzieje - do roboty''

Dociekliwy 8.7.19 20:13

Panie mazurek, zrobiliście wolakom wodę z mózgu, to krzyczą za tvpis to co im tam wkładacie między uszy.

Ja mam tylko jedno pytanie - gdzie jest raport z audytu, który przeprowadziliście na początku swoich nierządów? Ilu tym "złodziejom" postawiliście zarzuty, ile spraw jest w sądach? Macie przecież prokuraturę na zawołanie Ziobry, w czym problem?