Mocna słowa papieża Franciszka do Polaków i Portugalczyków przed obchodami 100-lecia objawień w Fatimie

reklama

Fot. via Wikipedia, CC 0 reklama

Zwracając się na wczorajszej katechezie do Polaków Papież nawiązał do uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz prosił nas o modlitwę w intencji zbliżającej się pielgrzymki do Fatimy.

„Serdecznie pozdrawiam przybyłych do Rzymu Polaków. W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzorem «Dobrego Pasterza», broniąc wartości ewangelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za owce, przelał krew męczeńską. Niech jego przykład będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do Fatimy, z serca wam błogosławię” – powiedział do Polaków Franciszek.

Wśród pozdrowień, które Papież skierował do wiernych z różnych krajów, były także słowa do delegacji młodych kapłanów Patriarchatu Moskiewskiego. Przybyli oni do Rzymu na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Życzył im, aby Bóg błogosławił ich kraj oraz wysiłki Cerkwi prawosławnej na rzecz dialogu między religiami i dla dobra wspólnego.

Na zakończenie audiencji Papież przypomniał wszystkim zebranym na Placu św. Piotra o swojej pielgrzymce do Fatimy. Wyznał, że pragnie zawierzyć tam Maryi doczesne i wieczne losy ludzkości, a także wypraszać dla niej błogosławieństwo Nieba. Zgromadzonych poprosił o wsparcie go modlitwą.

Papież zwracał się także wprost do mieszkańców Portugalii.

W imię Maryi, przybywam do was, by z radością dzielić się Ewangelią nadziei i pokoju. Papież Franciszek mówi o tym w specjalnym widoeprzesłaniu, jakie na dwa dni przed swą pielgrzymką do Fatimy skierował do mieszkańców Portugalii. Stwierdza w nim, że bardzo chętnie przyjąłby ich zaproszenie do odwiedzenia także innych miast i wspólnot, ale obecnie nie było to możliwe. Jednocześnie zachęca wszystkich do przybycia na spotkanie u stóp Matki Boskiej Fatimskiej.

„Pragnę stanąć przed Matką Bożą, jako Pasterz Kościoła Powszechnego, składając Jej bukiet najpiękniejszych «kwiatów», jakie Jezus powierzył mojej trosce, to znaczy braci i sióstr z całego świata, odkupionych Jego krwią, nie wyłączając nikogo. W tym celu potrzebuję was wszystkich, zjednoczonych ze mną. Potrzebuję waszej jedności (fizycznej lub duchowej, ważne, aby wypływała z serca), by zebrać mój bukiet kwiatów, moją «złotą różę». Tworząc z nas «jedno serce i jedną duszę», zawierzę was Matce Bożej, prosząc Ją, by wyszeptała każdemu: „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

Franciszek przypomina, że hasło przyświecające jego pielgrzymce „Z Maryją, pielgrzym nadziei i pokoju” stanowi swoisty program nawrócenia. Dziękuje zarazem za modlitwy towarzyszące temu wydarzeniu oraz obchodom 100-lecia objawień, co, jak podkreśla, otwiera serca i przygotowuje na przyjęcie darów Boga.

dam/Radio Watykańskie

11.05.2017, 8:40