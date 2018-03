Mocna odpowiedź polskiego rządu na zarzuty KE. Jest dokument

Polski rząd odrzucił zarzuty, jakie stawia mu Komisja Europejska w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym i wymiarze sprawiedliwości. Do treści odpowiedzi polskiego rządu na rekomendacje KE z grudnia w sprawie praworządności dotarła PAP.

Jak czytamy w odpowiedzi polskiego rządu:

„Komisja Europejska twierdzi, że zmiany wprowadzane przepisami ustaw kompleksowo reformujących wymiar sprawiedliwości, stanowią zagrożenie dla niezależności sądownictwa w Polsce. Nie bierze jednak pod uwagę faktu, że konstytucyjność żadnej z wprowadzanych zmian nie została podważona”.

Dalej w piśmie podkreślono, że Polska zwraca się do KE o wstrzemięźliwość jeśli chodzi o dokonywanie przedwczesnych ocen wprowadzanych zmian do czasu ich pełnej implementacji. Dalej stwierdzono:

„Strona polska wyraża gotowość do wspólnej ewaluacji z Komisją Europejską rezultatów przyjętych rozwiązań”.

Rząd deklaruje również chęć kontynuowania dialogu z Komisją w celu wypracowania rozwiązania, które zadowoli obie strony.

Cały dokument liczy kilkanaście stron, podzielono go na 13 punktów. Szczegółowo odnosi się do zarzutów, jakie podnosi Komisja. Jak wskazuje rząd – są one nieuprawnione. Rząd RP ocenia też, że przyjęte reformy wymiaru sprawiedliwości podnoszą standardy jego funkcjonowania.

dam/PAP,Fronda.pl