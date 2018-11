Mocna odpowiedź Kaczyńskiego o 'deficycie intelektualnym' Wałęsy

🚜🚜🚜

I kto jest the beściak??😂👏👏

- Czy w wywiadzie dla czasopisma La Repubblica nazwał Pan pozwanego /Wałęsę/ jako wielki deficyt intelektualny?

Jarosław Kaczyński:

- Nie przypominam sobie takiego wywiadu, ale jak to się mówi "Co prawda to nie grzech"😂😂😂😂👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/da4tSy3QYU