MOCNA homilia abp. Marka Jędraszewskiego: Prawo do aborcji to prawo do zabijania! Kościół nie może na ten temat milczeć!!!

Za Janem Pawłem II arcybiskup przypomniał, że życie ludzkie jest święte, nienaruszalne oraz że od samego początku aż do końca należy do Boga. Dopiero w świetle Ewangelii możemy zrozumieć, że największą zbrodnią jaką człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi jest odebranie mu życia.

– Dzisiaj chodzi o to żeby pozbawić Kościół autorytetu tak niezbędnego, aby bronić każdego ludzkiego życia. I wykorzystuje się niektóre grzechy ludzi Kościoła, grzech a więc zło, po to, aby doprowadzić do tego, by Kościół przestał mówić, by już nie bronił, by już nie upominał się o ludzkie życie. Zło jest złem, grzech jest grzechem. W przypadku ludzi Kościoła powołanych, by świadczyć o miłości Boga do człowieka tym bardziej jest to zło wołające do nieba, ale przecież nie wolno zapomnieć nam, że największym złem jest zabicie niewinnej istoty ludzkiej. Kościół nie może tu milczeć nawet wtedy, kiedy państwa chlubiące się swoją demokracją mówią, że aborcja jest prawem przynależnym człowiekowi i że to są wartości europejskie. To są antywartości. Europa została zbudowana na chrześcijańskiej wierze, na krwi męczenników, na świadkach wiary miłości Boga i drugiego człowieka. To jest prawdziwa Europa!