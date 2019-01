MOCNA deklaracja Trumpa w sprawie aborcji. 'Zablokuję każdą ustawę, która...'

Krzych Adam 19.1.19 16:08

@ aga i ela pawłowska.

Dobrze jest czytać ze zrozumieniem. Kiedy pominiemy ozdóbki dodane przez redaktora to co powiedział Trump jest raczej jasne. Że jego zdaniem aborcje źle służą przyszłości, zakładałbym że mówił o przyszłości Stanów Zjednoczonych. Także, że nie uważa by podatnicy powinni płacić za aborcje. Oraz że nie powinno się narzucać lekarzom i pielęgniarkom obowiązku uczestniczenia w aborcjach gdyż może to być niezgodne z ich systemem etycznym. Można uważać, że nie ma racji i aborcje dobrze służą przyszłości Stanów Zjednoczonych, ale można też mieć taki pogląd na tę sprawę jak Trump. Co do finansowania aborcji z podatków jak najbardziej warta rozwagi jest opinia, że niechciane ciąże nie spadają z nieba, więc dlaczego niby ktokolwiek obcy, czy cała społeczność, ma za usuwanie ich płacić. No i narzucanie obowiązku uczestniczenia w działaniach niezgodnych z wyznawaną etyką, pomijając nawet kwestie moralne jest rodzajem przemocy. Wasze uwagi skupiają się na aspektach zupełnie innych. Być może oparte są na jakichś podstawach, biorąc pod uwagę, że to mówił Trump, jednakże to nie zmienia tego, że są to personalne wycieczki, a nie merytoryczny spór.