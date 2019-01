Moc Aniołów. Kim naprawdę są? Ks. Piotr Prusakiewicz

- Aniołowie są osobami. Często mówimy, że aniołowie to energia, to fluidy unoszące się w powietrzu, które można ściągać przy pomocy specjalnych seansów, czarodziejskich zaklęć i czynić swoje życie pełnym powodzenia. Ale to nieprawda. Anioł nie jest przedmiotem, jest podmiotem, choć jego działanie może wiązać się z mocą, która jest jakąś energią potrzebną do naszego życia wewnętrznego - mówił ks. Piotr Prusakiewicz