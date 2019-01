Mniej religii w warszawskich szkołach? Jest odpowiedź archidiecezji

Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska wystąpiła do metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza oraz biskupa diecezji warszawsko-praskiej, ks. Romualda Kamińskiego o zgodę na ograniczenie godzin religii do jednej lekcji w tygodniu. Chodzi o przepełnienie w szkołach średnich i problem tzw. podwójnych roczników.

Z powodu reformy edukacji szkoły ponadpodstawowe będą musiały przyjąć nie ok. 19 tys.- jak zazwyczaj, ale nawet 44 tys. nastolatków. To efekt tzw. kumulacji roczników: o miejsca w szkołach średnich będą się w tym roku starać jednocześnie absolwenci gimnazjów oraz młodzież kończąca ośmioletnią szkołę podstawową.

"Robimy wszystko, by zapewnić młodzieży odpowiednie warunki do nauki, dlatego zwróciłam się do Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza oraz do Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego z prośbą o możliwość zmniejszenia liczby godzin religii w klasach pierwszych do jednej w tygodniu. Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że spotkania przyniosły oczekiwane rezultaty"- napisała na Facebooku Kaznowska.