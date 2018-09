Młodzież odchodzi od Kościoła- co z tym zrobić?

Jaka jest rola młodych we współczesnym kościele? Co robić, kiedy młodzi ludzie odeszli z kościoła? Jakie przesłanie do młodych kieruje św. Stanisław Kostka?

- W Polsce przeżywamy także rok św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. To jest taki kontekst tego synodu młodych. To zaproszenie, aby przypomnieć młodym ludziom, że mają swoje miejsce w kościele. Jezus na wszystkich czeka. Każdy może być jego przyjacielem - mówił ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

- Gdyby kościół nie był ważny, to tak wielkich dział, które atakują kościół, nie wystawiono by, bo by się nie przejmowano czymś, co

nie ma wartości, co dla innych mało znaczy. A przecież są ludzie, którzy należąc do kościoła, oddawali życie - tłumaczył duchowny

- Do zbawienia mamy jedną drogę i wiedzie ona przez Jezusa Chrystusa. Można spotkać się ze słowami, że kościół nie odpowiada na nasze zapotrzebowanie. Ale przecież nie wszystko będzie można umieścić w takiej rzeczywistości. To jest założony Kościół przez Jezusa Chrystusa. Kościół nie będzie instytucją, by ograniczać, ale jest pomocą, która ma zaprowadzić nas do Jezusa, a dzięki temu do nieba - wyjaśniał

- Nie bójmy się Jezusa. On nie chce nam niczego zabrać, zatarasować drogi do szczęścia. To jest zaproszenie do każdego, stawiać sobie wymagania w codzienności - podsumował ks. Zdunkiewicz

