Młodzież masowo odchodzi z Kościoła w USA. Dlaczego?

Według statystyk przedstawionych przez bp. Roberta Barrona z Konferencji Episkopatu USA, co drugi człowiek z tego pokolenia odszedł z Kościoła. Dziś w całych Stanach Zjednoczonych 1 na 6 milenialsów to były katolik.

Łącznie, w skali wszystkich pokoleń, na jednego przystępującego do Kościoła dorosłego człowieka przypada 6,45 apostatów. Aż 79 proc. wszystkich opuszczających Kościół nie ma nawet 23 lat, a mediana wieku ludzi, którzy przestają chodzić na msze, to... 13 lat.

25 proc. apostatów przechodzi do wspólnot protestantkich, 25 proc. do innej religii, a 50 procent jest po prostu niereligijna.

Skoro tak duża masa młodych Amerykanów odchodzi od Kościoła, widać, jak silnie załamał się przekaz wiary w rodzinach. Rodzice nie potrafią już zachęcić swoich dzieci do tego, by te chodziły do Kościoła.