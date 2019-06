Młoda lewica krytykuje gdański zlot emerytów III RP

Zdaniem lewicowej felietonistki (komentującej tezy groteskowej opozycji o tym, że PiS to PRL) „porównywanie rządów PiS do PRL jest z miliona powodów nieuprawione. „Solidarność” mobilizowała masy, które cierpiały z powodu kryzysu ekonomicznego, dziś polska gospodarka kwitnie i sporo z jej wzrostu skapuje na obywateli. Mało kto już chyba dziś pamięta, że wśród 21 postulatów „Solidarności” żądano głównie przywilejów socjalnych – w tym, o ironio, obniżenia wieku emerytalnego, m.in. przez którego podwyższenie ostatnie wybory parlamentarne przerżnęła PO. Dalej: PRL był reżimem bez wolnych wyborów i wolnych mediów, a PiS cieszy się niezafałszowanym poparciem mimo istnienia nie tylko wielu mediów prywatnych, ale też internetu”.

Według lewicowej felietonistki „najważniejsze jest jednak, że ta strategia walki z PiS jest kompletnie nieskuteczna, co udowodniły wybory samorządowe i jeszcze boleśniej – do europarlamentu. Idealizacja III RP i historyczne rekonstrukcje „Solidarności” docierają wyłącznie do już przekonanych. Balcerowicze, Lisy i inni Kwaśniewscy wygłaszali w Gdańsku mowy, jakby był rok 2015, a w wielu aspektach wręcz 1993. Usłyszeliśmy, że transformacja była fantastyczną przygodą, a jej koszty społeczne były konieczne, że III RP jest bezwarunkowym sukcesem, a poza tym to precz z Kaczorem dyktatorem. Gdzieś między tym wszystkim po obchodach plątał się Mateusz Kijowski. I tylko Wałęsa w jednej z debat przyznał, że dzisiaj przed Polską stoją już nowe wyzwania”.