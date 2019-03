Mity antykanałowców

Wszystko zaczęło się od filmu "Root Cause” pełnego - zdaniem specjalistów - pseudonaukowych stwierdzeń. Są one ogromnym zagrożeniem, bo powielają fałszywe treści, wprowadzając chorych w błąd. Za przykład tych treści może służyć następujący „fakt”: prawie wszystkie kobiety cierpiące na raka piersi miały wcześniej leczony kanałowo ząb po tej samej stronie, co chora pierś. I choć to oczywista nieprawda, jednak „Root Cause” zapoczątkowało prawdziwy wysyp w Internecie filmów i innych materiałów sugerujących, że leczenie kanałowe jest zatruwaniem organizmu i może przyczynić się do wystąpienia wspomnianych już przez nas chorób np. zawału.

Tymczasem jest zupełnie na odwrót: to nieleczone kanałowo zęby mogą wzmagać choroby sercowo-naczyniowe. A czym jest leczenie kanałowe, czyli fachowo endodontyczne, które spowodowało taki hałas?