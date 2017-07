Mistyczne wizje i cuda Myrny Nazzour

Myrna Nazzour - syryjska stygmatyczka doświadczyła pięciu Maryjnych objawień, 37 ekstaz oraz sześciokrotnej stygmatyzacji. Otrzymywała orędzia od Maryi i Jezusa. KONIECZNIE PRZECZYTAJ!





Ukrzyżowanie czy uwielbienie?

Podczas ekstaz 7 września 1984 roku, 1 maja, 4 i 14 sierpnia 1985 roku Myrna znów zobaczyła Maryję.

Kolejnych wizji Jezusa doświadczyła 7 września, a następnie we wtorek 26 listopada 1985 roku, w wigilię trzeciej rocznicy objawień. Wtedy to właśnie Chrystus zapytał j ą, czy chce być ukrzyżowana czy uwielbiona (otoczona chwałą). „Uwielbiona” – odpowiedziała.

– Prawda jest taka, że nie bardzo wiedziałam wtedy, co znaczy „uwielbiona” albo „ukrzyżowana”. Nie wybrałam krzyża, bo bałam się porównywa ć z Chrystusem – zwierzyła się nam.

Jezus zapytał j ą wówczas, czy woli być uwielbiona przez stworzenia, czy przez Stwórcę. Powiedziała, że przez Stwórcę.

– Po mojej odpowiedzi Pan Jezus uśmiechnął się i powiedział mi, że wybrana przeze mnie droga chwały prowadzi przez... krzyż, przez ukrzyżowanie – wyjaśniła.

Przyjrzyjmy się dalszemu ciągowi wypowiedzi Zbawiciela: „Za każdym razem, kiedy patrzysz na stworzenia, oczy Stwórcy odwracają się od ciebie. Moja córko, chcę, by ś dodała do swej modlitwy pokorę. Kto poniża się, ma zbawienia dla duszy”. Jezus poprosił Myrnę, żeby się modliła i była pokorna. Powiedział, że został ukrzyżowany z miłości do niej i chce, by ochoczo, z miłością i cierpliwością niosła dla Niego swój krzyż i oczekiwała Jego przyjścia. „Tego, kto uczestniczy w moich cierpieniach, uczyni ę uczestnikiem mojej chwały. I nie ma zbawienia dla duszy, jak tylko przez Krzyż. Nie lękaj się, moja córko, z moich ran udzielę tobie wystarczająco, aby spłacić długi grzeszników. To jest źródło, z którego każdy może pić. A jeśli moja nieobecność będzie się przedłużać, a światło ukryje się przed tobą, nie lękaj się – stanie się to w celu uwielbienia Mnie. Idź na ziemi ę, gdzie upowszechniło się zepsucie, i pozostawaj w Bożym pokoju”.

– Dochodzimy tu do bardzo ważnej sprawy. Jezusa Ukrzyżowanego wybieramy bowiem najczęściej, kiedy chorujemy i cierpimy. Gdy wiedzie się nam dobrze, zapominamy o Nim. Dlatego właśnie Maryja powiedziała kiedyś: „Pamiętajcie o Mnie tak że w radości!” – skomentowała Myrna.

Trzydniowa ślepota

Właśnie podczas tej ekstazy wizja światła otaczającego Chrystusa była tak silna, że – nie tak jak podczas każdej wcześniejszej, kiedy odzyskiwała wzrok po stosunkowo krótkim czasie – Myrna oślepła na całe trzy dni (72 godziny), a ż do 29 listopada!

Przez zasługi Jego Krwi i ran

Rok później, 26 listopada, w kolejnym orędziu Jezus mówił o budowaniu swego królestwa na ziemi. Zachęcał Myrnę do modlitwy za grzeszników i obiecał, że za każde wypowiedziane słowo modlitwy wyleje kroplę swojej krwi na jednego grzesznika. Dodał, że Myrna nie wejdzie do nieba, dopóki nie zrealizuje swojej ziemskiej misji. Zapewnił, że jest ze swoimi dziećmi w każdym czasie i że zawsze mogą do Niego przyjść.

Następne orędzia od Jezusa Myrna otrzymała w Wielką Sobotę 18 kwietnia, 28 maja (uroczystość Wniebowstąpienia), w środę 22 lipca (tym razem stało się to w libańskim Maad) oraz w piątek 14 sierpnia i 7 września 1987 roku. Jezus nawoływał w nich do wzajemnej braterskiej miłości i żarliwej modlitwy do Boga o ratunek „przez zasługi ran Jego umiłowanego Syna”, do czczenia Jego Matki i uciekania się do Niej z prośbami.

Język jak miecz

W niedzielę 14 sierpnia 1988 roku podczas pobytu Myrny w Los Angeles Pan Jezus – tak jak wcześniej mówiła to Jego Najświętsza Matka – zaznaczył, że ten, kto podzielił Jego Kościół na ziemi, zgrzeszył, a grzech ma także ten, kto raduje się z owego podziału. W kolejnym przesłaniu (7 września) kazał jej, by powiedziała Jego dzieciom, że żąda od nich jedności i pracy dla jedności. Kilka kolejnych orędzi (między innymi te z 10 października i 26 listopada 1988 roku oraz z 14 kwietnia 1990 roku) miało także dość wyraźny wymiar osobisty – zawierały kierowane do samej Myrny zachęty i napomnienia. Jezus zapewniał dziewczynę o miłości Bożej, wzywał (również wszystkich innych!) do odważnego głoszenia świadectwa, do pracy na rzecz jedności, do postu i żarliwej modlitwy, do poddania się Bożemu kierownictwu i nielękania się, kiedy przez dłuższy czas nie usłyszy Jego głosu.

Zbawiciel prosił, by pozwoliła, aby jej język stał się mieczem, który przemawia w Jego imieniu.

