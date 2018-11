Misja zachodnich polityków: Ocalić prezydenta Łukaszenkę!

„Na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby, żeby do pomocy w realizowaniu naszych funkcji (obronnych – red.) przyciągać inne państwa na terytorium Białorusi, w tym Rosji. Dlatego kategorycznie sprzeciwiamy się rozmieszczeniu obcych wojsk, szczególnie baz sił powietrznych. Jeśli zajdzie potrzeba, to czas lotu dowolnego samolotu z terytorium Rosji wynosi 3-5 minut. Po co zatem mamy ściągać do siebie bazę, po co mielibyśmy się wystawiać na uderzenie agresora, przesuwając bazę sił powietrznych na linię frontu”- mówił Łukaszenka na spotkaniu z przedstawicielami amerykańskich ośrodków analitycznych, którzy odwiedzili Białoruś w dniach 5-6 listopada.