Misiło popędza Timmermansa w sprawie Polski! 'Jesteśmy pariasem Europy'

Piotr Misiło, poseł Nowoczesnej był na spotkaniu ze znanym z ataków na polski rząd wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. To, co wygadywał polityk opozycji totalnej było wręcz kuriozalne! Co ciekawe, miał do Timmermansa pewne pretensje.

"Powiedział pan, że ma pan wielu zwolenników. Chciałem powiedzieć, że pan ma ich naprawdę bardzo wielu w Polsce. Margaret Thatcher mówiła kiedyś, że albo staniemy na zasadach, albo w ogóle. Mam pretensję do pana przewodniczącego o to, że te procesy w UE dot. praworządności w Polsce trwają tak długo"-zwrócił się Misiło do wiceszefa KE. Jak dodał, został parlamentarzystą po to, aby praworządność w naszym kraju nigdy nie była zagrożona i jest zarówno Europejczykiem, ale i Polakiem.

"Kiedy przychodzi sytuacja, w której zagrożony jest trójpodział władzy, nie mogę spokojnie milczeć"- podkreślił, chwaląc się później, że unijny urzędnik zareagował na jego apel pozytywnie. Z posłem Nowoczesnej skontaktował się portal wPolityce.pl. Jak odniósł się do tej sprawy Piotr Misiło?

"Polacy muszą zrozumieć, że działania PiS-u szkodzą Polsce. Staliśmy się pariasem Europy. Podejmujemy, jako kraj, irracjonalne decyzje, szkodzące Polsce i całej Unii, a sprzyjające polityce rosyjskiej, a także grze gospodarczej Trumpa z UE. Nasza historia pokazała nam już wielokrotnie, że słabość Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej zawsze brała się z zewnętrznych konfliktów"- przekonywał. Zdaniem Misiły, PiS musi zrozumieć, że trójpodział władzy i niezawisłość sądów jest podstawą demokratycznych rządów.

"Zamiast być kreatorem procesów w UE, przedstawiać wizę reform i dalszego rozwoju Unii, jesteśmy destruktorem i osłabiamy siebie i całą wspólnotę. To widać bardzo wyraźnie, jeśli spojrzy się na te procesy z pewnej, szerszej perspektywy"- atakował rząd poseł Nowoczesnej.

yenn/wPolityce.pl, Fronda.pl