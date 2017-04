Misiewicz zrzeka się członkostwa w PiS

reklama

Były rzecznik MON, Bartłomiej Misiewicz ok. godziny 15 opuścił siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

"Chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą oglądać ten żenujący spektakl"- powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Po zakończeniu obrad partyjnej komisji powołanej do wyjaśnienia stawianych mu zarzutów oraz okoliczności powoływania go na kolejne funkcje Misiewicz poinformował o swoim odejściu z PiS.

"Nie zawsze jest tak, jak media piszą, ale żeby móc pokazywać, jakie sukcesy odnosi Zjednoczona Prawica w Polsce, zrezygnowałem z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości"- powiedział były rzecznik MON.



yenn/TVP Info. PAP, Fronda.pl

13.04.2017, 15:24