Misiewicz uprawiający narkotyczny seks z kobietami. Vega znowu ujawnia żenujące szczegóły filmu

Cogito ergo sum 5.7.19 18:24

Raczej to przypadek scenarzysty i senatora pana Piesiewicza go tutaj zainspirował. Przynajmniej w tej scenie. Dodać jeszcze Stefana Niesiołowskiego i mamy thriller erotyczny. Zapomniałem o panu Gawłowskim i wątek z prostytutką i wynajmowanym mieszkaniem. Opowieść o politykach opozycji byłaby barwniejsza. Tylko obecny rząd nie wynajmuje cyngli do mokrej roboty. Zapowiada się gniot propagandowy najgorszego sortu