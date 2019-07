Misiewicz: Szczególnie dziękuję Adamowi Bodnarowi

"23 godziny na dobę przebywałem sam ze sobą, w celi dwa na trzy metry(...) Po 2,5 miesiącach odwiedzili mnie rodzice, ale areszt to nie jest dobre miejsce na odwiedziny swojego syna"-tak Bartłomiej Misiewicz wspomina pobyt w areszcie.

"Ja już w areszcie zrozumiałem, że sprawiedliwy wyrok w mojej sprawie może wydać tylko niezawisły, niezależny od polityków sąd. Jeśli taki będzie, to jestem o siebie zupełnie spokojny. Udowodnię swoją niewinność"-powiedział rozmówca Onetu. Bartłomiej Misiewicz wspomina pobyt w areszcie jako przeżycie traumatyczne, z którym jeszcze się nie uporał. Siedział w izolowanej celi, nie mając kontaktu z innymi osadzonymi.

"Mnie bardzo pomogło to, że zbliżyłem się do Boga. W ogóle w więzieniu jest tak, że albo ktoś się zbliża do Boga, albo ostatecznie od Niego oddala. Bo albo czerpie się siłę z wiary, albo całkowicie traci się nadzieję. Ja się modliłem codziennie i dziś też tak robię. Nauczyłem się dostrzegać i dziękować za naprawdę małe rzeczy."-mówi w wywiadzie były rzecznik resortu obrony. Jak przyznaje, mimo wszystko pobyt w areszcie był dla niego trudnym doświadczeniem, obfitującym w "kryzysy i słabsze momenty". Siły dodawała mu świadomość niewinności oraz konieczność jej udowodnienia. Pomogła również świadomość, że na wolności ktoś na niego czeka.