Misiewicz poprowadzi w telewizji program o obronności

Fot. Youtube

Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz ma prowadzić w Telewizji Republika program dotyczący obronności i bezpieczeństwa kraju. – poinformował portal wirtualnemedia.pl. – Już pół roku temu złożyłem mu propozycję – powiedział Tomasz Sakiewicz, członek zarządu stacji.

Wiceprezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz potwierdził, że prowadzi rozmowy z Misiewiczem o współpracy. – Wielokrotnie byłem zainteresowany współpracą z Bartłomiejem Misiewiczem, ale miał inne plany. Jak będzie wszystko wiadomo, to ogłosimy, a jak nie - to nie – zaznaczył.

W piątek na antenie Polskiego Radia 24 Sakiewicz powiedział, że stacja jest zainteresowana zaangażowaniem Bartłomieja Misiewicza.

– Pół roku temu już złożyłem propozycję, żeby darował sobie politykę, bo mu to nie służy. Bo co by nie powiedzieć – jest piekielnie medialny, a już na pewno znany w tych mediach. Chcemy to wykorzystać – stwierdził.

Tomasz Sakiewicz zaznaczył, że Bartłomiej Misiewicz w TV Republika nie będzie zajmował się pozyskiwaniem reklamodawców, tylko przygotowywał program dotyczący obronności i bezpieczeństwa kraju. Ostateczna formuła programu jest jeszcze ustalana.

Przez ostatnie półtora roku Bartłomiej Misiewicz był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej i szefem gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza. W lutym poszedł na urlop, a na początku kwietnia w funkcji rzecznika resortu zastąpiła go mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz.

jsl/tvp.info

2.05.2017