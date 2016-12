Miriam Shaded dla Frondy: Z KODem trzeba jak z organizacjami islamskimi-zakazać!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co Pani sądzi o tym, co stało się wczoraj w Berlinie?

Miriam Shaded, prezes fundacji „Estera”: Ta sytuacja była do przewidzenia, tego typu ataki mają miejsce już nie pierwszy raz w Europie. W listopadzie 2016 r w 29 krajach miały miało miejsce 231 jeden zamachów dzihadystycznych, w których zginęło 2008 osób i 3082 zostały ranne, w tym 27 z nich było zamachami samobójczymi. Od 11 września było ponad 29 955 ataków w imię Allaha. Już od dawna tłumaczę ludziom że sedno problemu tkwi w nauczaniu islamu i demoralizacji, jak i manipulacji ludźmi. Mamy wojnę, która się toczy o odebranie nam wolności, ciał i dusz.

Bardzo istotną sprawą na którą zwróciłam uwagę na swoim profilu facebook, jest to jak zareagują niemieckie media. Przedstawiłam bzdurnych wytłumaczeń sytuacji, które media niemieckie mogłyby zastosować, byleby nie powiedzieć oczywistej prawdy. I teraz nie wiem czy mam się śmiać, czy płakać bo dokładnie wszystkie opcje wykorzystali.

Gdyby nie było oficjalnych wiadomości od właściciela firmy tej ciężarówki Niemcy mieliby znacznie większe pole do manipulacji. Bardzo dobrze, że właściciel firmy miał zaufanie do swojego kierowcy, dobrze, że poinformował opinię publiczną, że jego kierowca nie mógł tego zrobić i prawdopodobnie mu coś zrobili. Od samego początku jednak inne informacje poszły w świat. Wersje oczywiście się zmieniały. Relacje zaczęły się od tego, że kierowcą był Polak, następnie, że polska ciężarówka. Kolejno podawano, że Polak był „współkierowcą”, jakby był „współwinnym”. Następnie pojawiły się informacje, po znalezieniu postrzelonego ciała kierowcy i oświadczeniu właściciela firmy, że „złapano podejrzanego”. Kolejno podali informacje, że podejrzany to Pakistańczyk i do zamachu przyznało się ISIS, a potem oświadczyli, że jednak chyba złapali nie tego człowieka...

Myślę, że do tej pory media niemieckie nie poinformowały o tym co tak naprawdę miało miejsce czyli o tym, że był to po prostu wierny wyznawca islamu i nie ważne czy był obywatelem niemieckim i synem imigrantów, czy Afgańczykiem, Pakistańczykiem, Sudańczykiem, Azjatą, Afrykaninem i ect. Sunna jest taka sama, każdy wierny muzułmanin będzie postępował tak jak postępuje ISIS. Pamiętać powinniśmy, że ISIS będzie przyznawało się do wszystkich zamachów, które są przeprowadzone w imię Allaha.

Czemu ma służyć podawanie tylu różnych informacji przez niemieckie media?

Po pierwsze zależy im na ukrywaniu rzeczywistych intencji terrorysty.

Dlaczego?

Ponieważ byłoby to niezgodne ze strategią polityczną Angeli Merkel. Po drugie przy produkowaniu tej dezinformacji prawdziwe cele i motywy terrorysty nie są ujawniane opinii publicznej. Ludzie będąc skupieni na samym wydarzeniu nie otrzymuje tych informacji, które de facto powinni otrzymać lub nie dojdą do nich, bo zostaną one wypuszczone np. w nocy.

Zostawmy zatem niemieckie media i skupmy się na polskich. Jak oceniasz ich relację tego wydarzenia?

Nie śledziłam wszystkich mediów, oglądałam TVP i moim zdaniem na bieżąco relacjonowali oni te informacje, które były w miarę wiarygodne. Od samego początku podawali bardziej szczegółowe informacje, natomiast TVNu nie śledziłam, więc nie jestem wstanie do końca odpowiedzieć na to pytanie.

Czy to, że zamachowiec wybrał polską ciężarówkę jest przypadkiem?

Myślę, że kierowca został wcześniej źle potraktowany przez niemieckie służby celne – tą informacją zresztą podzielił się właściciel ciężarówki. To, że polscy kierowcy są traktowani przez Niemców źle nie jest w zasadzie niczym nowym. Został on odsunięty na bok, pokratkowany gorzej niż inni. Zdecydowanie dlatego, że musiał stać dłużej w tym miejscu doszło do tej tragedii.

Poprosiła Pani na portalu społecznościowym o znalezienie treści przepisów, regulacji i ustaw, ze wszystkich krajów UE, dotyczących islamskich strojów. Dlaczego?

Tak, gdyż przygotowuje materiały na ten temat. Nie mogę na ten moment powiedzieć dlaczego ich potrzebuje jednak powiem, że rozmowy z przedstawicielami rządu w sprawach o które walczę są już prowadzone i o ile wszystko dobrze pójdzie to prace się rozpoczną od stycznia nad kolejnymi propozycjami ustaw i zmian w przepisach. Mogę powiedzieć na razie tyle, że kwestia bezpieczeństwa i łamania praw człowieka nie jest naszemu rządowi obojętna i tego typu rozmowy raczej nie byłyby możliwe z przedstawicielami władz opozycyjnych.

W kontekście tych wydarzeń posłowie opozycji okupują mównicę Sejmową, a KOD zapowiada obalenie demokratycznie wybranego rządu. Czy to nie absurd?

Oczywiście, że to absurd. Organizacje, które przemocą starają się wpłynąć na politykę państwa – tak jak mówi trzynasty artykuł Konstytucji RP są zakazane. W tym momencie powinny zostać wyciągnięte konsekwencje wobec posłów opozycji a KOD powinien zostać zakazany. O ile to nie będzie możliwe z uwagi na antypolski PR w mediach zagranicznych mający na celu zrobienie z Polski drugiego Majdanu i Syrii, to co najmniej wszystkie organizacje, jednostki i instytucje zagraniczne, takie jak G. Sorosa oraz organizacje dzihadystyczne powinny mieć całkowity zakaz finansowania organizacji wewnętrznych w Kraju. Z nimi należy postąpić tak samo jak z islamskimi organizacjami, zakazać.

A jak powinno zachować się społeczeństwo? Czy dobrym pomysłem jest odpowiadanie manifestacją za manifestację?

Myślę, że w przypadku tak wielkiej manipulacji społeczeństwem jest to konieczne. Musimy robić wszystko aby załagodzić ten problem. Społeczeństwo w większości nie jest głupie, ludzie naprawdę w pewnym momencie wściekną się na opozycję za to co robi. Ponadto rząd powinien na bieżąco, rzetelnie informować ludzi o tym co robi i z jakich powodów.

Jak na razie brakuje nam jasnego przekazu, każdy dostaje wyrywek tego co tak naprawdę ma miejsce. Brakuje nam jasne przekazu nie tylko w języku polskim ale i angielskim. Zagraniczne media też powinny mieć dostęp to prawdziwych informacji, nie tych zmanipulowanych. Mogę współpracować z rządem by stworzyć taki portal.

Ostatnia rzecz moim zdaniem którą rząd powinien zrobić to zagłosować nad ustawami jeszcze raz. Krzysztof Woźniak (Ator) znalazł artykuł 189 w Regulaminie Sejmu na podstawie, której reasumpcja może być zrobiona. I to nie dlatego bo nie mieli racji, gdyż w stanie wyższej konieczności musieli przenieść głosowanie do Sali Plenarnej, tylko dlatego że nie chcę by byli atakowani przez media zagraniczne, Komisję Europejską, która tylko czeka na wymówkę by odebrać im władzę, bo działają dla dobra Polski a nie Zachodniej Europy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

20.12.2016, 20:15