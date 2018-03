'Minuta ciszy' dla UB-eków? Rozenek: 'Ustawą zabijacie ludzi!!! Uczcijmy ich pamięć'

Andrzej Rozenek, były poseł Twojego Ruchu, obecnie- działacz SLD, do Sejmu w tej kadencji się nie "załapał", ale to nie znaczy, że wycofał się z polityki. Obecnie robi za wielkiego obrońcę emerytowanych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, "pokrzywdzonych" przez tzw. ustawę dezubekizacyjną.

Przygotował nawet specjalny "obywatelski" projekt w tej sprawie. Poseł PiS, Piotr Kaleta wnioskował o jego odrzucenie.

"Kiedy ten projekt wpłynął 11 stycznia br. do laski marszałkowskiej, myślałem że jest to jakiś żart, ponury żart, ale jednak żartem ten projekt nie jest. Projekt ten - w wielkim skrócie - ma na celu przywrócenie dawnych przywilejów emerytalnych służbom mundurowym, ba, a także ich podniesienie"-przekonywał paralamentarzysta PiS.

A co na to Rozenek? Postanowił zaproponować... uczczenie w Sejmie pamięci 37. funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki, którzy mieli umrzeć w wyniku uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej, która znacząco uszczupla ich emerytury. Nie to jest jednak najgorsze, że akurat ten polityk złożył taką propozycję. Część posłów... wstała, aby rzeczywiście uczcić ich pamięć.

"Słyszymy o dramatach, oczywiście o dramatach w cudzysłowie, osób, które twierdzą, że teraz nie są w stanie za 2 tys. zł wyżyć z emerytury. Słyszymy głosy, że pozbawiono emerytur osoby, które podejmowały pracę w dawnej Milicji Obywatelskiej czy aparacie bezpieczeństwa państwa, nie miały pojęcia, że podejmują one pracę w instytucjach, które będą represjonowały polskich obywateli, że tam byli zatrudniani także pracownicy cywilni, którzy teraz są Bogu ducha winni, bo oni po prostu nie wiedzieli, gdzie są zatrudniani i jakie były z tego tytułu profity, które otrzymywali"-mówił poseł PiS, Piotr Kaleta.

22.03.2018 Warszawa.Polski Sejm

Na wniosek Rozenka minuta ciszy dla uczczenia 37 UBeków, którzy odeszli po wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej.#jprdl pic.twitter.com/DXv9ES8V11

