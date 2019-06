Ministra Ziobro miała zabić bomba w samochodzie! Szokujące ustalenia

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o poszukiwaniu 28-letniego Jana S., handlarza dopalaczami, który zlecił zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Uznał go za zagrożenie dla swojego nielegalnego biznesu. Jak się okazuje, S. chciał się zemścić również na trzech funkcjonariuszach policji, którzy rozbili jego grupę przestępczą – poinformowała dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” dowiedziała się, że europejski nakaz aresztowania wobec Jana S. zawiera łącznie dziesięć zarzutów, które dotyczą podżegania do zabójstwa oraz stosowania gróźb karalnych.

„[…] Z decyzji sądu o ENA wynika, że Jan S. nakłaniał +kilera+ (chemika z jego gangu) do zabójstwa trzech funkcjonariuszy policji, wskazując mu użycie do tego celu m.in +substancji powodujących zawał serca oraz zapaść krążeniową+”.

„Jan S. został zatrzymany w listopadzie w Holandii. Trafił nawet do aresztu. Wydawało się, że ekstradycja do Polski jest tylko kwestią czasu. Ale po kilkunastu dniach zawieszono areszt, a rozprawę w jego sprawie odroczono do marca”.