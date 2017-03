Ministerstwo Zdrowia dla Frondy: Na czym będzie polegał program dot. świadomości prokreacyjnej młodzieży

reklama

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi edukacji prozdrowotnej młodzieży, w szczególności zaś z sygnałami w mediach, na temat tzw. seksedukacji i seksualizacji młodzieży w szkołach, zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o program dla szkół, który ma być przeprowadzony w liceach w ciągu najbliższych dwóch lat. Poniżej publikujemy odpowiedzi Pani Mileny Kruszewskiej - rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia.



Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Na czym będzie polegał program Ministerstwa Zdrowia związany z podniesieniem świadomości prokreacyjnej wśród młodzieży i kiedy zacznie być realizowany?

Milena Kruszewska, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia: Działanie, którego dotyczą pani pytania, jest jednym z zadań, których realizację przewiduje Narodowy Program Zdrowia. Zadanie pn. „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” jest jednym

z elementów edukacji prozdrowotnej na temat zdrowia prokreacyjnego, skierowanej do młodzieży szkół średnich.

Kiedy rozpocznie się i ile będzie trwał ten program i czy Ministerstwo Edukacji wpłynęło na jego kształt?

Rozpoczęcie edukacji młodzieży w szkołach zaplanowano na wrzesień 2017 r. Koordynatorzy programu zostaną zobligowani do zaproszenia do udziału co najmniej 80% szkół średnich województwie w okresie dwóch lat (rok szkolny 2017/18 i 2018/19).

Zadanie „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” wynika bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) i jest przewidziane do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym nie ma możliwości współtworzenia tego zadania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W mediach pod koniec lutego br. pojawiała się informacja, że Ministerstwo Zdrowia wyśle do szkół ''seksedukatorów'', zwanych tutorami, którzy będą przekazywać młodzieży ponadgimnazjalnej bliżej nieokreśloną wiedzę.Jaka to będzie wiedza i kadra dydaktyczna przekazująca tę wiedzę będzie miała odpowiednie kwalifikacje, aby edukować młodzież w tej dość delikatnej dziedzinie?

W ramach realizacji tego zadania planuje się wybór koordynatorów wojewódzkich, którzy będą odpowiedzialni za podjęcie współpracy z poszczególnymi szkołami oraz wybór tutorów (czyli wykwalifikowanych osób prowadzących spotkania edukacyjne).

Kompetencje tutora zostały określone w kryteriach dostępu do realizacji zadania. Powinna to być osoba posiadająca wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne, mająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu edukacji zdrowotnej. Tutor powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, a także posiadać umiejętność pracy z młodzieżą. Edukator powinien szanować wartości, podejścia, zwyczaje i wierzenia innych osób oraz mieć na uwadze prawa rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.

Tutorzy mają prowadzić zajęcia w ciekawy sposób – aby je uatrakcyjnić będą mogli zaprosić ekspertów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego na spotkania z uczniami, zorganizować międzyszkolne panele dyskusyjne czy zorganizować konkursy z wiedzy na temat zdrowia prokreacyjnego. Liczba poszczególnych spotkań, czas ich trwania oraz forma prowadzenia zajęć zostanie dostosowana do potrzeb odbiorców.

Określenie osób, które będą prowadziły zajęcia z młodzieżą mianem seksedukatorów jest niewłaściwe. Celem opisywanego zadania nie jest seksualizacja młodzieży.

W treści zajęć znajdzie się zarówno wiedza medyczna (recenzowana przez autorytety z dziedziny ginekologii i położnictwa z co najmniej tytułem doktora habilitowanego) jak i zagadnienia związane z planowaniem rodziny obejmujące:

• definicję niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia;

• czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego);

• planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne i ekonomiczne);

• edukację zdrowotną w kontekście ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową obejmująca:

• temat chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową (m.in. HIV, WZW C, chlamydia), sposobów ich przenoszenia, objawów, metod diagnostycznych oraz metod leczenia,

• temat profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych m.in. w zakresie onkologii),

• aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

Zadaniem edukatorów będzie przekazanie młodzieży informacji, jak na wczesnym etapie dbać o przyszłe zdrowie prokreacyjne (unikanie używek, promowanie zdrowego trybu życia) aby w przyszłości zminimalizować ryzyko niepłodności.

Jak informowaliśmy w wyjaśnieniach zamieszczonych 22 lutego br. na stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia (LINK) – szanując prawo rodziców do podejmowania decyzji związanych z wychowywaniem swoich dzieci – przewiduje, że udział w zajęciach będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rodziców na uczestnictwo.

Pojawiły się wątpliwości, czy akcja edukacyjna Ministerstwa Zdrowia może wynikać z konieczności realizacji podjętych zobowiązań międzynarodowych, które miałyby na celu również promocję LGBTI wśród mlodzieży. Czy program MZ miałby na celu spełnienie również i tego typu założeń?

Zadanie to nie wynika i w żaden sposób nie jest powiązanie z jakimikolwiek zobowiązaniami międzynarodowymi, które miałyby na celu promocję ideologii LGBTI. Przekazywane treści nie mają na celu promocji jakiejkolwiek ideologii, a jedynie kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród młodych Polaków.

Dziękujemy za komentarz.

11.03.2017, 13:40