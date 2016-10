reklama

"Najnowszy komunikat MinPrawdy: "Dość dyktatury kobiet!" - w tym prostym, szczerym haśle tow. Scheuring-Wielgus pokazała całemu światu jak w praktyce wygląda realizacja postulatów wielkiej idei gender. Bo to, że Kaczor-Dyktator uważa się za mężczyznę to jeszcze o niczym nie świadczy. Prawdziwy postępowiec w każdej chwili może nazwać go kobietą i jest to jego świeckie prawo, tak jak prawo do aborcji na życzenie i prawo do nieposiadania broni."

Źródło: Facebook/Ministerstwo Prawdy

1.10.2016, 20:10