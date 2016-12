Ministerstwo Nauki zainwestuje w gry wideo? Gowin: W 2-3 lata podwoimy ten potencjał

reklama

Wicepremier Jarosław Gowin i Stanisław Just z CD Projekt, źr. zdj. TVPInfo screen

Potencjał sektora gier wideo w Polsce dzisiaj zbliża się do 2 miliardów złotych. W ciągu 2-3 lat jesteśmy w stanie ten potencjał nawet podwoić - mówi PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Mam świadomość, że te młode start-upy komputerowe potrzebują jakiegoś bodźca, potrzebują tego, żeby na początku te kruche roślinki były podlewane funduszami unijnymi, podlewane pieniędzmi z budżetu. To właśnie robimy i będziemy to robić konsekwentnie. Dzisiaj ogłosiłem wyniki pierwszej edycji konkursu GameINN, ale chcę zapowiedzieć, że te konkursy będą ogłaszane sukcesywnie co roku" - zapewnia wicepremier.

W ramach programu sektorowego GameINN dofinansowanie (w sumie 116 mln zł) otrzymuje 38 projektów z branży gier wideo. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

"To jest sektor szczególnie warty, aby go wesprzeć również ze środków publicznych, dlatego, że on charakteryzuje się pewną ciekawą cechą. Mianowicie kapitałowe bariery wejścia, aby stać się tutaj bardzo dobrym, są stosunkowo niskie.

Natomiast wymagane są tutaj bardzo duże kompetencje ludzkie, determinacja zespołów, dobre warunki do pracy i do życia. Sądzę, że właśnie w tego typu sektorach Polska może odnieść realne sukcesy, ponieważ my nie jesteśmy od rynku oddzieleni koniecznością pokonywania wielomiliardowych inwestycji" - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Najwięcej dofinansowanych projektów zgłosiła firma CD Projekt, znana z serii gier o wiedźminie. Otrzyma ona środki na cztery projekty, w tym m.in. 9,9 mln zł na prace nad technologią "City Creation", służącą do stworzenia miasta w wielkiej skali, w którym gra toczy się w czasie rzeczywistym.

- Te pieniądze w bardzo dużym stopniu wspomogą nasz rozwój technologii, czyli dadzą nam troszeczkę więcej oddechu i śmiałości, jeśli chodzi o podchodzenie do nowych technologii, nowych funkcjonalności, które będziemy wykorzystywać w naszych przyszłych grach - mówi Stanisław Just z CD Projekt.

Program GameINN został stworzony z inicjatywy Porozumienia Polskie Gry, w którego skład weszły trzy firmy produkujące gry wideo. Środki z niego mają posłużyć na opracowanie i rozwój technologii związanych z grami wideo, w tym: na budowę nowoczesnych silników grafiki, mapowanie rzeczywistych obrazów, modelowanie 3D na potrzeby światów wirtualnych czy wykorzystanie w grach sztucznej inteligencji.

Firmy, które otrzymały dofinansowania w ramach projektu GameINN, ogłoszono podczas rozdania nagród Game Jam Awards 2016, które odbyło się w środę w Warszawskiej Szkole Filmowej. Program sektorowy GameINN będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Kurier PAP

14.12.2016, 19:15