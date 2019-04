Ministerstwo Kultury genialnie odpowiada na 'BananaGate'

Stop agresji na Frondzie! 29.4.19 18:50

Ja wrzuciłem na fb "Sunday Morning" (akurat wczoraj nad ranem!), piosenkę otwierającą słynną "płytę z bananem" (słynną między innymi przez swoją okładkę).

Jestem genialniejszy. :)



No i zrobili to, dopiero, kiedy tysiące ludzi opublikowało zdjęcia z bananami, lub cokolwiek co do bananów nawiązuje. Więc MK nie dość, że boi się sztuki nowoczesnej, to jeszcze reaguje na rzeczy poniewczasie.

Ja tu geniuszu nie widzę.