Ministerstwo Finansów potwierdza: Prawie 6 mld złotych nadwyżki budżetowej!

Ministerstwo Finansów podało, że po pierwszym półroczu w budżecie państwa pozostała nadwyżka w wysokości 5,9 mld złotych.

Według informacji podanych przez ministerstwo, dochody wyniosły 176,7 mld złotych, a więc 54,3 proc. założonych w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 170,8 mld złotych, co stanowiło 44,4 proc. założonych.

„Według szacunkowych danych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7 proc. rok do roku” – podaje Ministerstwo Finansów.

Tak dobre wyniki to efekt m.in. wzrostu dochodów z VAT o 28,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok temu.

krp/Polskie Radio, Fronda.pl