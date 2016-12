Ministerstwo Energii podjęło walkę ze smogiem!

reklama

Ministerstwo Energii zamierza zachęcić Polaków do stosowania ogrzewania elektrycznego. Chce to zrobić wprowadzając tanią taryfę grzewczą i dotacje do pieców – informuje „Puls Biznesu”.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego w polskich miastach pojawił się smog. To w dużej mierze wina tego, że w domowych piecach spalane są wydzielające toksyczny dym śmieci. W związku z tym rząd rozpoczął kampanię mającą na celu przekonać Polaków, że spalanie odpadów to mała oszczędność, a duży uszczerbek dla środowiska.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski powiedział w rozmowie z dziennikiem, że rządzący chcą zachęcić mieszkańców naszego kraju do ogrzewania domów jednorodzinnych piecami zasilanymi energią elektryczną z rozbudowaną akumulacją ciepła.

Ministerstwo planuje przeznaczyć na dotacje do tych pieców część funduszy z programów ochrony środowiska z nowej perspektywy Unii Europejskiej, np. w ramach gminnych planów likwidacji niskiej emisji spalania.

Zbudowanie systemu grzewczego bazującego na prądzie będzie wymagało przebudowy niektórych linii energetycznych. „Puls Biznesu” pisze, że resort energii nie podał, jakie koszty się z tym łączą.

16.12.2016, 10:40