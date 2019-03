Ministerstwo Edukacji Narodowej: Nie dla Karty LGBT+

Maciej Kopeć zapewnił, że minister edukacji narodowej nie dopuści do tego, by w szkołach - na podstawie Karty LGBT+ - wprowadzono „edukację” seksualnej opartą o kontrowersyjne wytyczne WHO.. Wiceminister zwrócił też uwagę na to, że inne uprawnienia w dziedzinie szkolnictwa posiadają organy władzy centralnej, a inne samorządy. Jego zdaniem niewykluczone jest więc, że prezydent Warszawy przekroczył swoje kompetencje. Aby to sprawdzić, mazowiecka kurator oświaty zwróciła się do Rafała Trzaskowskiego z pytaniami o podstawę prawną planowanych działań, oraz o czynności już podejmowane.

Wiceszef MEN stwierdził też, że jeśli rada miasta Warszawy podejmie niezgodną z prawem uchwałę w sprawie „karty LGBT+” , to wojewoda, który nadzoruje pracę samorządu, będzie zobowiązany unieważnić tą uchwałę.