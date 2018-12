Minister Ziobro wskazuje, co najbardziej boli opozycję totalną

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro jako lider jednego z ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy również wygłosił swoje wystąpienie na konwencji w Szeligach. Szef resortu sprawiedliwości bardzo mocno podkreślił, że obecny rząd przywraca Polakom godność i zamiast wygłaszać frazesy i oraz "puste słowa o ciepłej wodzie w kranie", podejmuje się "wielkich zmian i reform".

"Nie dzielimy Polaków na bogatych i biednych. Traktujemy ich jako jedność i dbamy o nich. Konsekwentnie realizujemy nasz program"- podkreślił minister. Jak wskazał Zbigniew Ziobro, w polityce nierzadko zderzamy się z oporem "tych, którzy nie chcą zmian". Obecnemu rządowi nie brakuje jednak determinacji.

"Widzimy, jak wielki sprzeciw budzą zmiany w sądownictwie. Ale my chcemy, żeby sądy służyły Polakom. Rodzi się pytanie, dlaczego boli ich nasza konsekwencja. Bo jesteśmy skuteczni!"- podkreślił polityk.

"Pamiętamy, jak Tusk mówił, że nie ma pieniędzy na 500 plus. Jakie słowa padały w Sejmie. Udało się nam! 500+ ma się dobrze! Boli ich to, że jesteśmy skuteczni"- dodał Ziobro. Minister wskazał, że przeciwnikom obecnego rządu nie w smak jest również konsekwencja obozu Dobrej Zmiany w walce z patologiami.

"Dziś dowiedziałem się, że prokuraturze udało się zabezpieczyć mienie przestępców na 2 mld złotych. To konkretne pieniądze, które zasilą skarb państwa. To ich boli"- podkreślił.

Szef resortu sprawiedliwości wymienił następnie, czego już udało się dokonać. Duży nacisk położył na sprawy związane z rodziną i dziećmi. Polityk zwrócił uwagę, że w tej chwili dwa razy więcej dzieci otrzymuje świadczenia alimentacyjne, które wcześniej trudno było wyegzekwować od rodziców porzucających rodzinę.

"Zwiększyliśmy tez ochronę prawno-karną. Zaostrzyliśmy kary dla przestępców. To też zmiany dotyczące przekazywania dzieci do rodzin zastępczych. Tu udało nam się wywalczyć wielkie zmiany w Unii. Polskie dzieci będą przekazywane do rodzin tożsamych kulturowo"- poinformował. Polityk zapowiedział również, że we wtorek na posiedzeniu rządu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawi nowy kodeks postępowania cywilnego, który "w sposób zasadniczy przyspieszy ścieżki postępowań".

Inna ważna kwestia poruszona przez lidera Solidarnej Polski to pomoc osobom zadłużonym. Zbigniew Ziobro podkreślił, że w życiu bywa tak, że możemy wpaść w pętlę długów niekoniecznie z własnej winy, niekiedy np. z powodu utraty pracy czy ciężkiej choroby.

"Wprowadzamy kolejne rozwiązanie - rozszerzenie tzw. sytuacji, w której osoba z długami będzie mogła dążyć do tego, żeby dostać od państwa jeszcze jedną szansę(...) Obowiązkiem państwa jest znajdować zrozumienie dla takiej sytuacji. My to będziemy proponować"- zapowiedział minister sprawiedliwości.

"To, co robi rząd PiS w wielu obszarach, to państwo, które praktycznie działa. Pokazaliśmy, że można inaczej, że możemy rozwiązywać problemy, z którymi nasi poprzednicy sobie nie radzili. Musimy konsekwentnie realizować nasz program. Jesteśmy konsekwentni i wiarygodni. Działając razem będziemy realizowali nasze zobowiązanie, którym jest sprawiedliwe, prawe państwo"- podkreślił polityk na zakończenie wystąpienia.