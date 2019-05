Minister Ziobro: Śmierć nastolatka w szkole mrozi

Urszula 10.5.19 14:59

Czego współczujesz? Jeśli dom nie wychowa to szkoła nic nie poradzi. Do I klasy przychodzą dzieci już z pewnymi wartościami i zachowaniami, a te sa uzależnione od zachowań i wartości rodziców, od tego co dziecko słyszy i widzi w domu.

"Pierwszy szlif dają rodzice" - tak mówił do rodziców na zebraniu doświadczony pedagog i nauczyciel. I miał rację.