Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był dziś rano gościem TVP Info. W programie "Gość Poranka" prokurator generalny odniósł się do wczorajszej konferencji prasowej, podczas której ujawnił gigantyczną skalę patologii wokół reprywatyzacji. Minister Ziobro mówił między innymi o 10 tomach akt od CBA, których prokuratura nie brała pod uwagę w śledztwie.

"To jest sytuacja niesłychana według standardów prowadzenia śledztwa. Bardzo bogaty materiał dowodowy w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która mogła funkcjonować na terenie miasta Warszawy w związku z wyłudzaniem kamienic - ten materiał trafił do prokuratury i został dosłownie zamieciony pod dywan. Zamiast być podstawą intensywnego śledztwa, stał się podstawą do odmowy wszczęcia postępowania, bez weryfikacji."- tłumaczył.

Zbigniew Ziobro zapowiedział również pociągnięcie do odpowiedzialności prokuratorów, którzy zbagatelizowali ten ważny dla całej sprawy materiał:

"Podjęliśmy śledztwo dotyczące wyjaśnienia roli prokuratorów. To pokazuje, że ludzie, którzy takie decyzje podejmowali - jak także w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej - nie mogą tak działać! Prokuratorzy muszą wiedzieć, że za takie postępowanie poniosąodpowiedzialność. (…) To była tzw. niezależna prokuratura stworzona przez Platformę. W tym przypadku była niezależna od uczciwości prowadzenia postępowania".

JJ/Fronda.pl

13.10.2016, 8:15