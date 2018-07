Minister Ziobro o zmianach w sądach: Zwyciężyli Polacy i demokracja

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przyspieszy to wybór nowego I prezesa Sądu Najwyższego, jak również zmieni procedury obsady stanowisk w tej instytucji.

Podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro podsumował całą sprawę w następujący sposób:

"To zwycięstwo demokracji i zwycięstwo Polaków". Co jest celem zmian proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość? Jak podkreślił minister, przede wszystkim usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości.

„To jest nasz cel. Opozycja miała szansę przez lata to zrobić, co my teraz, ale zamiast tego broniła status quo; chciała, by było, jak było. My chcemy zmiany”- ocenił Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości stwierdził również, że "totalna opozycja" oraz ta część środowiska sędziowskiego, która sama nazwała się "nadzwyczajną kastą" stara się obronić poprzedni stan rzeczy.

„Dzisiejszy dzień na pewno nie jest dla nich dniem udanym; to jest zwycięstwo demokracji i zwycięstwo Polaków"- podkreślił polityk.

W ostatnich dniach sytuacja w polskiej polityce była bardzo burzliwa, właśnie ze względu na procedowane zmiany w ustawach o KRS i SN. Celem zmian, jak wskazano w uzasadnieniu, "jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN”. Miałoby to zapobiec m.in. obstrukcji postępowań nominacyjnych do Sądu Najwyższego prowadzonych przed Krajową Radą Sądownictwa.

Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę PiS do tej nowelizacji zbieżną z jednym z wniosków mniejszości klubu Nowoczesna. Odrzuconych zostało ponad 30 wniosków mniejszości złożonych przez opozycję oraz blisko 30 poprawek zaproponowanych przez kluby opozycyjne. W piątek odbyło się drugie czytanie propozycji, nad którymi Komisja Sprawiedliwości pracowała od czwartku po południu do piątku po północy. Posiedzenie komisji odbyło się w bardzo burzliwej atmosferze. Dziś, w ekspresowym tempie, Sejm przegłosował nowelizację ustawy.

Za projektem głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy parlamentarzyści takich ugrupowań opozycyjnych jak Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL-UED i Liberalno-Społeczni zbojkotowali głosowanie. Posłowie Kukiz'15 opowiedzieli się przeciw nowelizacji ustawy. Teraz projekt trafi do Senatu.

yenn/PAP, Fronda.pl