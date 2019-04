Minister Ziobro MIAŻDŻY sędziowską kastę!!! 'W Europie sędziowie nie chowają się za immunitetem'

"Dlatego w ich interesie jest to, by w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa kryminalnego przez sędziego, by takie sprawy były bardzo szybko rozstrzygane, by nie było wrażenia, że środowisko w imię źle pojętego interesu grupowego chroni swoich przedstawicieli przed odpowiedzialnością karną, gwarantując im bezkarność"- powiedział minister podczas konferencji prasowej.