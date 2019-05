Minister Zbigniew Ziobro MIAŻDŻY hipokryzję opozycji ws. pedofilów!!! To TRZEBA zobaczyć!!!

"Daliście prezent pedofilom, skracając o pięć lat okres przedawnienia. (…) Za każdym razem odmawialiście poparcia zmian uderzających w pedofilów, które przedkładaliśmy i można to sprawdzić"- mówił dziś w Sejmie do opozycji minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Jak podkreślił polityk, PO za każdym razem sprzeciwiała się propozycjom uderzającym w osoby dopuszczające się wykorzystywania seksualnego nieletnich.

"Chcecie wykorzystać te bulwersujące, straszne, godne potępienia wydarzenia, które miały miejsce też na łonie Kościoła Katolickiego, które nie spotykały się z odpowiednią reakcją, mówię to jako katolik i osoba wierząca. Wykorzystujecie te fakty, by walczyć z całym Kościołem Katolickim, by przenieść te niezwykle haniebne zdarzenia, które wymagają najsurowszych reakcji, na wszystkich księży i na cały Kościół. To jest wasz cel"- podkreślił minister.