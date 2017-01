Minister zapowiada: 500 Plus obejmie 3,8 mln dzieci

reklama

Do końca 2016 roku z programu "Rodzina 500 plus" skorzystały w Polsce 3 miliony 800 tysięcy dzieci - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W sumie do polskich rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych.

Szefowa resortu powiedziała, że w ramach programu w ubiegłym roku złożono 2 miliony 960 tysięcy wniosków. W sumie do prawie 2 milionów 800 tysięcy polskich rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych. Z "Rodziny 500 plus" korzysta 55 procent dzieci do 18. roku życia. Wśród nich jest 220 tysięcy dzieci niepełnosprawnych. 63 procent ogółu to dzieci z gmin wiejskich, 48 procent w gminach miejskich, 58 procent w gminach wiejsko-miejskich - wynika z danych ministerstwa.

Z informacji resortu wynika, że w 361 gminach wsparciem 500 plus objętych było ponad 70% dzieci do 18. roku życia. Elżbieta Rafalska powiedziała, że problem marnotrawienia środków z tego świadczenia jest wyolbrzymiany. "Dzisiaj jest to skala 0,03 procent, więc naprawdę niewielka. Przy czym samorządy mają tu zupełną swobodę w podejmowaniu takich działań" - stwierdziła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Według minister, pełniejszy obraz wpływu programu 500 plus na aktywność zawodową kobiet dadzą dane z czwartego kwartału 2016 roku. Elżbieta Rafalska dodała też, że jest jeszcze za wcześnie na ocenę skutków programu w kontekście demografii.

Elżbieta Rafalska zapewniła, że jej resort nie planuje zmian w kluczowych założeniach programu "Rodzina 500 plus". "Nie zamierzamy (...) wprowadzać zmian, które najbardziej dotyczą świadczeniobiorców - kryterium dochodowego, wprowadzenia dodatkowego kryterium i wprowadzenia wysokości świadczeń. Tu żadnych zmian nie zaproponujemy" - zaznaczyła minister.

Wcześniej premier Beata Szydło powiedziała, że na kwiecień zaplanowano przegląd programu 500+. Minister Elżbieta Rafalska nie wykluczyła nowelizacji dotyczących "usprawnienia" rządowej inicjatywy.

Program "Rodzina 500 plus" zakłada wypłatę świadczenia 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę wsparcie otrzymuje też rodzina na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych netto.

