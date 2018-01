Minister udzieli wywiadu... 10-letniemu Kacprowi. Wzruszający list!

"Moim rodzinnym miastem jest Frombork. To tutaj mieszkam i tutaj mój dziadek i mój tato są rybakami. Dlatego postanowiłem do Pana napisać(...)Zrobiłem już parę wywiadów, ale moim największym marzeniem jest wywiad z Panem, bo Pan jest jakby królem rybaków"- pisze do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka Gróbarczyka, 10-letni Kacper Kozioł z Fromborka.

"Rodzice myślą, że się pan nie zgodzi, ale obiecali że jak mi się uda i w końcu ktoś się zgodzi to zawiozą mnie w każde miejsce na wywiad"- napisał w liście do polityka chłopiec, który przeprowadził już wywiady m.in. z dyrektorem szkoły podstawowej nr 3 w Braniewie, a także z burmistrz tej miejscowości. Rozmowy zamieszcza na swoim kanale na Youtube.

Chłopiec żali się w liście do ministra, że wiele osób odmawia mu wywiadu. Niektórzy życzą mu jedynie "spełnienia marzeń".

"I na tym się kończy. Staram się spełniać swoje marzenia i nie poddawać się nawet jak się śmieją ze mnie, że mi się nie uda"- pisze w liście do polityka Kacper Kozioł.

Minister Gróbarczyk zgodził się na wywiad i napisał do chłopca kilka słów. Polityk podziękował rezolutnemu i sympatycznemu czwartoklasiście za propozycję i zaprosił go do Warszawy.

Oba listy: zarówno ten od Kacpra, jak i odpowiedź ministra, zostały opublikowane na profilu ministerstwa na Twitterze.

Dotarł do nas list od Kacpra Kozioła z Fromborka w województwie Warmińsko-Mazurskim. W liście tym chłopiec prosi ministra @marekgrobarczyk o wywiad. Minister oczywiście zgodził się na rozmowę i wysłał do Kacpra parę słów w odpowiedzi 😀

yenn/Twitter, Fronda.pl