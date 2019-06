Minister Szczerski – 3 filary współpracy z USA: bezpieczeństwo, energetyka, biznes

robaczek 11.6.19 9:34

sukces?????? wstalismy z kolan i [padlismy na ryj przed wujkiem z hameryki. i to jakim. wspolpracujacym z Rosją o co ma sprawe we slasnym kraju!!!!! jako pierwszy prezydent w historii usa !!!!!



i to jest sukces?? czy was totalnie popierd//.....!!!



jako pierwsi frajerzy zaplacimy za obecnosc obcych wojsk na swoim terytorium



brawo!! DYPLOMATOLY