Minister Sasin: małych sklepów upada mniej!

Wczoraj po południu w trakcie dla RMF FM Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, odniósł się do raportu na temat skutków wprowadzenia handlu w niedziele, który to raport dla rządu przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

A teraz my się dowiedzmy. Według danych GUS zatem, za 2018 rok po raz pierwszy od wielu lat zahamowana została tendencja spadkowa liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze handlu. Wyniosła ona 757 tysięcy, wobec 760 tysięcy w roku 2017. I to właśnie stanowi to podstawę do przyjętego przez ministra Sasina założenia, że spadek netto liczby sklepów małych i średnich w ujęciu makro w 2018 wyhamował, podobnie jak spadek ich obrotów.