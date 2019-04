Minister rolnictwa o ,,Krowie Plus'': Trzeba być mało rozgarniętym, by okłamywać opinię publiczną, że można te pieniądze dać nauczycielom

TO WSZYSTKO PRZE BOLKA LEWA NOGE I TECZKE 15.4.19 9:05

SW KROWY SA TYLKO I INDIACH ZJADAJA ZYWNOSC NA BAZARACH BOGATSZYM A MLEKO DAJA BIEDNYM.KROWA POKAZYWANA NA FILMIKU JUASZY NAUCZYCIELI TO WOGOLE NIE KROWA TO CHBA BYK ARON MIRABELKA ON DAJE OD LAT DUZO ALE NIENAWISCI POLAKOM ZA TO ZE JE ICH CHLEB .