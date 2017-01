Minister Rafalska zleca pilną kontrolę w Auchan

reklama

źr. zdj. Kancelaria Premiera, domena publiczna reklama

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szefowa resortu zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy, Romana Giedrojcia o pilne przeprowadzenie kontroli w Auchan.

Jak informuje MRPiPS, "sprawa ma związek z doniesieniami o wymaganiu od pracowników składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu »Rodzina 500 plus« pod groźbą zwolnienia z pracy”. Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy także o przekazanie raportu z kontroli.

Niedawno Dariusz Paczuski z „NSZZ Solidarność” poinformował, że do związku zgłaszają się pracownicy, którym pracodawca „grozi negatywnymi skutkami”, jeśli nie zgodzą się podpisać zaświadczenia ws. otrzymywania środków z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Paczuski dodał, że jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe są różne działania, włącznie z akcjami protestacyjnymi. W ocenie „Solidarności” świadczenie z programu 500 plus nie powinno być wliczane do dochodu.

Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko napisała w specjalnym komunikacie, że nieprawdą jest, iż oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem. Jak twierdzi Dorota Patejko, Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dyrektor zaznaczyła również, że „pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny”.

W ocenie resortu rodziny i pracy, szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi, są przedmiotem regulacji zakładowych. MRPiPS zwraca uwagę, że dotyczy to również uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego 500 plus w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.

JJ/PAP, Fronda.pl

26.01.2017, 21:39