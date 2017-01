Minister Rafalska: Udoskonalimy program 500 Plus

reklama

Pracujemy nad rozwiązaniami, które udoskonalą to, co już funkcjonuje - powiedziała w piątek w TVP Info minister rodziny Elżbieta Rafalska, pytana o zmiany w programie 500 plus.

MRPiPS sprawdzi, dlaczego w niektórych gminach świadczenie pobiera nawet 70-80 proc. dzieci.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie dziecko i kolejne, natomiast w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze (lub jedyne) dziecko.

Minister pytana, czy rząd planuje zmiany w programie 500 plus, powiedziała: "Pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które udoskonalą to, co już funkcjonuje".

Wskazała, że np. w niektórych, nielicznych, gminach świadczenie 500 plus pobiera nawet 70-80 proc. dzieci. "Chcemy sprawdzić, czy jest to związane np. z funkcjonowaniem szarej strefy, czy rzeczywiście jest takie głębokie ubóstwo, że prawie wszystkie dzieci pobierają tam świadczenie" - powiedziała.

Rafalska powiedziała, że dane dotyczące liczby urodzeń w listopadzie ub.r. są bardzo dobre i wskazują na 17-procentowy wzrost.

"Oczywiście nie wpadamy tu w nadmierną euforię, ale pięć tysięcy urodzeń więcej w porównaniu do listopada poprzedniego roku - podczas gdy miesiące jesienne zawsze się charakteryzują tendencją spadkową - pokazują, że to jest sytuacja, której nie było od 5 lat" - powiedziała. "Spodziewam się że w tym roku będzie tych urodzeń znacznie więcej" - dodała.

28.01.2017, 16:50