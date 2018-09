Minister Rafalska Rafalska mocno odpowiada Wałęsie ws. 500 Plus. ,,Chyba trzeba się żony zapytać''

„Polityka polega na tym, że wybieramy to, co jest dla nas najważniejsze, pierwszoplanowe. Na pierwszym planie jest dla nas polityka rodzinna, program Rodzina 500+, czyli świadczenie wychowawcze, „Dobry start” i żłobki” - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Dalej dodała również waloryzację świadczeń i troskę o emerytów jako kolejne z punktów, które są dla rządu Zjednoczonej Prawicy najważniejsze.

W rozmowie na antenie TVP Info w programie „Minęła 8” minister zapewniła, że pieniądze na program Rodzina 500 plus w kolejnych latach są zapewnione.

„To jest nasz podstawowy program”

- dodała Rafalska.

Dalej odniosła się do wypowiedzi Lecha Wałęsy:

„Zanim ktoś, a w szczególności ojciec rodziny wielodzietnej, rzuci, że 500 złotych na jedno dziecko jest ochłapem (tak o 500 plus powiedział były prezydent Lech Wałęsa - dop. red.), to chyba trzeba się żony zapytać, czy rzeczywiście ona tak na to patrzy, czy taka ocena nie jest całkowicie oderwana od życia”.

