Minister: Rabiej ujawnił to, co miało być ujawnione dopiero po wyborach

"Rabiej powiedział to, co miało być skrytą tajemnicą i co miało zostać ujawnione dopiero po wyborach"-ocenił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin w programie "Śniadanie w Polsat News". Innego zdania był poseł PO, Marcin Kierwiński, przekonując, że była to jedynie prywatna opinia wiceprezydenta Pawła Rabieja.

"To nie jest prywatna wypowiedź Rabieja. Ta wściekłość i to szybkie dementi ze strony Grzegorza Schetyny... ja mu się nie dziwię, bo Paweł Rabiej po prostu ujawnił to, co miało być skrytą tajemnicą, co miało być ogłoszone po wyborach"- odpowiedział minister Sasin.