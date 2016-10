Międzymorze: Gaz z Polski popłynie na Ukrainę

reklama

źr.: wikipedia reklama

Minister Piotr Naimski wypowiadał się dziś na konferencji organizowanej przez Gaz System w sprawach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, jakie chce zapewnić rząd. Jak informował Minister Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - celem Polski jest budowa gazowego hubu, który zapewni dywersyfikację dostaw tego surowca, jak informuje portal energetyka24.com.

Dzięki wybudowaniu nowego hubu stanie się możliwe dostarczanie gazu na Ukrainę oraz do krajów Europy Południowej.

Jak zaznaczył minister, Polska "chce mieć co najmniej 3 źródła dostaw gazu ziemnego", tak więc poza gazem z Rosji będzie to gaz ziemny sprowadzany drogą morską poprzez nowy terminal LNG, zaś dodatkowym źródłem ma być gaz z szelfu norweskiego, dostarczony za pomocą gazociągu Baltic Pipe.

Gazowy hub, który ma być utworzony w kraju, będzie mógł powstać dzięki zapewnieniu Polsce dodatkowych źródeł i dostaw gazu ziemnego.

''(..)chcemy stworzyć w Polsce gazowy hub. Zamierzamy rozbudować przepustowość polskiego terminalu LNG, aby móc dostarczać surowiec do innych państw naszego regionu"

- mówił minister Naimski.

Stworzenie hubu gazowego, jak mówił minister "wiąże się z budową kilku interkonektorów budowanych przez Gaz-System, połączeń z Ukrainą, Litwą i innymi państwami'', dzięki czemu Polska ''będzie mogła dotrzeć do klientów ukraińskich a przez Ukrainę, do państw Europy Południowej".

Zaawansowany poziom prac nad całym projektem potwierdziło PGNiG.

''Konferencję „Polska: brama dla dostaw LNG z USA do Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizował Gaz System. Partnerami konferencji jest Polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej i US Commercial Services'' - informuje energetyka24.com

LDD/energetyka24.com/fronda.pl

13.10.2016, 13:45