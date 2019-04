Minister Naimski: Polska mogła stracić nawet 100 mld zł przez brak dywersyfikacji dostaw gazu

Takie szacunki strat wynikają z faktu, że ceny rosyjskiego gazu mimo, że jest on dostarczany do Polski w oparciu o wieloletnie umowy, są ciągle wyższe od cen rynkowych tego surowca.

Ta obecnie obowiązująca trwa do roku 2022 i zgodnie z zapowiedziami rządu Prawa i Sprawiedliwości nie będzie przedłużana, a Polska będzie korzystała z krajowego wydobycia, dostaw gazu LNG do gazoportu w Świnoujściu i dostaw gazu norweskiego przesyłanych gazociągiem Baltic Pipe.

Rozpoczęła się jego rozbudowa z dotychczasowej pojemności 5 mld m3 do 7,5 mld m3, co więcej Unia Europejska uznała tę inwestycję za ważne przedsięwzięcie dywersyfikacyjne i wsparła środkami finansowymi z unijnego budżetu.

4. Jednak kluczem do rezygnacji z dostaw rosyjskiego gazu do Polski w ramach kontraktu długoterminowego, będzie budowa i oddanie do użytku do jesieni 2022 roku gazociągu Baltic Pipe.