Minister Macierewicz: Bezpieczna Polska to silna, nowoczesna armia

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt ustawy, według którego wydatki na obronność Polski zwiększą się do 2,5 proc. PKB.

Według projektu wydatki na obronność zwiększą się do 2,2 proc. PKB do 2020 roku i do 2,5 proc. PKB do 2030 roku. To działanie zgodne założeniami Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Projekt zakłada, iż górny limit liczebności Sił Zbrojnych będzie wynosił 200 tys. żołnierzy (obecnie 150 tys.). Z tej liczby nie więcej niż 130 tys. żołnierzy mają stanowić żołnierze zawodowi. Dużą część stanowić mają oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej.

Zwiększenie wydatków na obronność jest też warunkiem, który stawia na forum międzynarodowym administracja Donalda Trumpa wobec członków NATO.

krp/defence24.pl, Fronda.pl

22.04.2017, 12:25