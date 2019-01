Minister Kowalczyk prostuje kłamstwa o dzikach!!!

- Locha to jest samica dzika, a nie, jak niektórzy myślą, samica dzika w stanie ciężarnym. Nigdy nie było nakazu strzelania do loch ciężarnych lub prowadzących warchlaki. Dziś ministerstwo wyda dodatkowe pismo w tej sprawie, żeby uspokajało w sposób absolutny - powiedział na antenie radiowej Jedynki minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Pytany o sprawę, minister Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że odstrzały dzików będą mniejsze, niż w latach poprzednich. - Plan przewiduje odstrzał 185 tys. dzików na ten rok. Pojawiająca się w mediach liczba 210 tys., to liczba z sufitu, nie wiadomo skąd się wzięła. W ciągu jednego weekendu nie byłby nawet możliwy odstrzał takiej liczby dzików. Od marca do listopada pozyskano 168 tys. dzików - dodał. Henryk Kowalczyk zwrócił też uwagę, że do planowanych odstrzałów dochodzą też redukcyjne, zalecane przez weterynarzy. - Łącznie, w całym roku to będzie ok. 200 tys. dzików, ale nie w te opisywane dni. W te dni nie będzie żadnego intensywnego czy spektakularnego odstrzału – podkreślił.