Minister Jacek Czaputowicz o proroczych słowach śp. Lecha Kaczyńskiego

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy jadą do Gruzji „przypomnieć o pierwszej w Europie po wojnie militarnej agresji na sąsiednie państwo”. To również nawiązanie do podróży Lecha Kaczyńskiego, który 10 lat temu z prezydentami Estonii, Litwy i Ukrainy oraz premierem Łotwy udali się do Tbilisi, gdy na gruzińską stolicę jechały już rosyjskie tanki.