Minister Gliński o nowych regulacjach dot. mediów

reklama

Fot. Flickr reklama

„Chodzi o to, by jeden dysponent nie dysponował w poszczególnych segmentach rynku medialnego zbyt dużą przewagą. Wszystkie kraje cywilizowane takie regulacje mają. Dobrze by było, gdybyśmy mieli takie regulacje i w Polsce” – powiedział 3 dni temu prof. Piotr Gliński.

Na ten temat minister rozmawiał także z tygodnikiem „Wprost”:

„MKiDN dostrzega konieczność wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących koncentracji kapitału na rynku medialnym. (…) W związku z powyższym podjęta została decyzja o powołaniu zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele MKiDN, UOKiK oraz KRRiT. Celem zespołu będzie szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań europejskich oraz zaproponowanie zmian w polskim prawie”

Minister rozmawiał też z telewizją Polsat News, której powiedział, że obecnie trwają prace nad dwoma projektami w tej sprawie.

dam/Fronda.pl

2.01.2017, 10:29